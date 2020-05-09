شكرا لقرائتكم طارق حامد: لن أوفي حق جماهير الزمالك حتى الموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال طارق حامد، نجم الزمالك ومنتخب مصر، أنه يوجه شكر وتحية لجماهير الزمالك الذين لا يقصرون اطلاقاً في مساندة ودعم الفريق.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لن أوفي حق جماهير الزمالك الغالية حتى الموت".
وطالب طارق حامد جماهير الزمالك بمواصلة دعم ومساندة النادي دائماً.
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