أجيري: الدوري الإسباني سيُستأنف في 20 يونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف المكسيكي خافيير أجيري مدرب نادي ليجانيس الإسباني لكرة القدم، أن الدوري المحلي سيعاود نشاطه في 20 يونيو، وينتهي في 26 يوليو على الرغم من رفض المسؤولين تأكيد مزاعمه.

وقال أجيري في مقابلة مع موقع «ماركا كلارو» المكسيكي، إنه أُبلغ رسمياً بخطة استئناف الدوري المعلّق منذ منتصف مارس، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت رابطة الليجا الاثنين، أنها تنوي العودة إلى المنافسات في يونيو، من دون تحديد موعد معين، بعدما أعطت السلطات المحلية الضوء الأخضر لاستئناف التمارين الفردية للبطولات الاحترافية هذا الأسبوع بشكل تدريجي، فيما بدأت الأندية بإجراء فحوص «كوفيد ـ 19» للاعبيها.

وقال أجيري: «لدينا موعد لانطلاق الدوري، سنبدأ الليجا في 20 يونيو، وبعد 5 أسابيع ستنتهي رسمياً في 26 يوليو».

وتابع أن المراحل الـ11 المتبقية ستُلعب على طريقة مرحلتين كل أسبوع، كاشفاً أن المواجهات ستقام أيام السبت والأحد، والأربعاء والخميس.

وأردف أجيري الذي يحتل فريقه المركز ما قبل الأخير في الترتيب قبل تعليق المنافسات: «لقد أبلغوني وأنا سعيد جداً بذلك؛ لأننا حددنا برنامج الحصص التدريبية».

وكانت الحكومة الإسبانية أقرت خطة رفع قيود الإقفال التام الاثنين، وجاءت على 4 مراحل، على أن يشمل ذلك بالنسبة للرياضيين المحترفين فتح المجال أمام التدريبات الفردية، والحد الأدنى من التمارين للرابطات المحترفة، ووجود 6 لاعبين كحد أقصى على أرض الملعب.

ووفقاً للبروتوكول الذي وضعته الليجا، ستسمح بإقامة التمارين بمجموعات صغيرة قبل أن يرفع العدد تدريجياً.

وتأمل الرابطة استئناف الموسم في منتصف يونيو خلف أبواب موصدة، وبحسب الإجراءات الحكومية، سيتم بدءاً من المرحلة الرابعة التي تدخل حيز التنفيذ في أوائل يونيو، السماح بإقامة أحداث في الهواء الطلق (مثل مباريات كرة القدم) شرط ألا يتجاوز عدد الموجودين 400 شخص.

وأكد رئيس الرابطة خافيير تيباس الاثنين الماضي أن «صحة الناس أهمية قصوى؛ لذا وضعنا بروتوكولاً شاملاً لحماية صحة المعنيين في إطار استعداداتنا لاستئناف الليجا».

وتابع: «إنها ظروف استثنائية، ولكن نأمل أن نلعب مجدداً في يونيو وننهي موسم 2019-2020 هذا الصيف»، مضيفاً أن إلغاء الدوري «ليس خياراً»، معتبراً أن ذلك سيكبد الأندية خسائر بما يقارب مليار يورو.

ومن بين البطولات الخمس الكبرى في أوروبا، أعلنت ألمانيا رسمياً استئناف البوندسليجا في 16 مايو، فيما وضعت فرنسا حداً لموسمها متوجة باريس سان جرمان بطلاً، فيما لا تزال إيطاليا وإنجلترا تكافحان لإيجاد سبل العودة.