إدارة الاستثمار والتطوير الشرقاوية توزع حقائبها الإدارية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة الاستثمار والتطوير التجاري بنادي الشارقة الرياضي، الخميس، اجتماعها الأول عن بعد، برئاسة إبراهيم الجروان، وحضور جميع أعضاء الإدارة؛ حيث قدم الجروان في بداية الاجتماع شكره إلى سالم علي المدفع رئيس نادي الشارقة الرياضي على الثقة الممنوحة لإكمال ما بدأته الإدارة خلال الدورة السابقة لمجلس الإدارة، وأشاد الجروان باستمرار الأعضاء الذين تم اختيارهم مرة أخرى ضمن فريق العمل الذي يأتي حرصاً على تنفيذ الأهداف الموضوعة مسبقاً، وأوصى بضرورة بذل الجهود المضاعفة والتفاني في العمل لخدمة النادي، ورفع اسم الشارقة في جميع المناسبات.

كما تم خلال الاجتماع توزيع الحقائب الإدارية على الأعضاء؛ حيث أسندت حقيبة الشؤون المالية والإدارية لطارق آل صالح، وذهبت حقيبة التسويق والعلاقات الحكومية لمحمد إسحاق المازمي، فيما تولى د. ماجد الكعبي حقيبة الاستثمار، وتم خلال الاجتماع الاطلاع على آخر المستجدات في ملفات المشاريع الاستثمارية القائمة، ومشاريع قيد الإنجاز لأصول النادي، وملفات التسويق الرياضي، على أن تتم متابعة الأعمال بشكل يومي، وموافاة الإدارة بالتقارير الدورية عن سير العمل.