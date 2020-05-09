شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف جنيه عقوبة الظهور الإعلامى فى الإنتاج الحربى..اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى توقيع عقوبة 50 ألف جنيه على أى لاعب من فريقه يتحدث فى وسائل الاعلام بدون الحصول على أذن مسبق ، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” : " أبلغت اللاعبين عبر جروب الفريق على واتساب بعدم الظهور الاعلامى إلا بعد الحصول على إذن مسبق من إدارة النادى ومن سيخالف تلك التعليمات سيعرض نفسه لعقوبة خصم 50 ألف جنيه من مستحقاته المادية".

وجدد خالد مهدى تحذيراته للاعبى فريقه بعدم الظهور الاعلامى سواء التليفزيونى أو الصحفى سوى بعد الحصول على إذن مسبق من إدارة النادى منعاً لانتشار اللغط حول اللاعبين فى وسائل الاعلام لاسيما بعد إعلان أكثر من لاعب تلقيه عروضاً للرحيل عن الانتاج الحربى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتبذل لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وعضوية خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى، جهوداً مكثفة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل إنجاز ملف تمديد عقود الثلاثى أحمد شديد قناوى ومحمود البدرى ومعاذ الحناوى، لاسيما أن الثلاثى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى.

ويأتى هذا التحرك من إدارة الإنتاج الحربى للحفاظ على قوام الفريق الأساسى، لاسيما أن الثلاثى السابق من أهم العناصر المؤثرة فى تشكيلة الفريق.

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ويرى خالد مهدى أن خزائن الأندية المصرية لن تتحمل نفقات إقامة معسكرات طويلة لاستكمال مباريات الدورى هذا الموسم، وقال مهدى، "نفقات معسكر واحد ليلة المباريات يكلف خزائن الأندية مبالغ كبيرة، فماذا سنفعل لو قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إقامة معسكرات طويلة لاستكمال مباريات المسابقة، فنحن حينها سنكون أمام مبالغ طائلة من يتحملها "

وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربى، "نؤيد عودة الدوري وعدم إلغاء البطولة ولكن مع وضع نظام لا يضر الأندية ويدمر ميزانياتها، لاسيما أن الأندية تعانى فى الأساس من أزمات مالية بالجملة منذ توقف النشاط الكروى من رواتب لاعبين وأجهزة فنية وموظفين دون موارد مالية تعينها على تحمل هذه الأوضاع "

وفى وقت سابق، أعلن خالد مهدى تخفيض عقود لاعبى فريقه 30% بسبب أزمة فيروس كورونا، والتى تسببت فى تجميد النشاط الكروى لمدة شهر كامل، وقال مهدى "عقدنا جلسة مع اللاعبين اليوم ووجدنا منهم تفهما كاملا للأزمة الراهنة وتم الاتفاق على تخفيض عقود اللاعبين بنسبة 30% لمواجهة الأزمة المالية التى ضربت كل أندية العالم دون استثناء.

من ناحية أخرى، طالب الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار لاعبيه بالتدريب على فترتين صباحاً ومساء بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.

وأخطر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى لاعبى الفريق بتمديد الإجازة حتى منتصف مايو فى ظل استمرار قرار حظر التجول خوفاً من تفشى فيروس كورونا، وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.