شكرا لقرائتكم خبر عن جون أفيرى يطلب فسخ تعاقدة مع طنطا بسبب المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقترب الكينى جون أفيرى مهاجم فريق طنطا من فسخ تعاقدة مع النادى خلال الفترة المقبلة بسبب المستحقات المالية المتأخرة وهو ما دفع اللاعب بالمطالبة بالرحيل .

ومن المنتظر، أن يعقد جون أفيري جلسة مع مسئولي النادي خلال الأيام القليلة القادمة لحسم موقفه النهائي مع الفريق سواء بالرحيل أو البقاء .

ويأمل اللاعب الكيني في الحصول علي جزء من مستحقاته المتأخرة قبل انتهاء الشهر الجاري ، خاصة أنه يرغب في الاستمرار مع طنطا ولكن عدم الحصول علي مستحقاته يدفعه للرحيل .

وتابع أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا تدريبات اللاعبين وذلك خلال اتصالات هاتفية بينهم يوميا عقب وضع بعض البرامج الخاصة الذى وضعها لهم للتدريب فى المنزل .

وحذر أيمن المزين اللاعبين الذين كان لديهم بعض الإصابات العضلية من التدريبات واتباع الطرق السليمة فى التدريب وذلك لعدم التعرض لها مرة أخرى استعدادا لعودة التدريبات الجماعية و المباريات .

من ناحية أخرى، تتجه النية داخل اتحاد الكرة بالاتفاق مع وزارة الرياضة على عودة النشاط الرياضي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، بحيث تبدأ التدريبات الجماعية، يوم 27 مايو الجارى من خلال معسكرات مغلقة،حالة الحصول على موافقة رسمية من مجلس الوزراء على استئناف مسابقة الدورى العام التى يتم حاليا تعليقها بسبب تفشى فيروس كورونا.

وتضمن التصور الذى تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة ، أنه فى حالة الحصول على الضوء الأخضر باستئناف الدورى منتصف مايو الجارى، ستعود الأندية للتدريبات الجماعية عقب إجازة عيد الفطر، على أن تستأنف مسابقة الدورى أول يوليو المقبل، على أن تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة وتتمثل فى :

- إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.

- تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

- تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.

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- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.

- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.

- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.

- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.

- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.

- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.

- منع الاحتفالات بعد إحراز الأهداف سواء بالعناق أو القبلات.

وبالنظر إلى هذه المقترحات نجد أن هناك العديد من التساؤلات التي تطرح نفسها بشأن المقترجات والاشتراطات المحددة ، في ظل وجود حالة غموضة بشأن ما سيترتب على هذه الاشتراطات المحددة لعودة وبعض الآثار الجانبية التي ستعود على الأندية وأعضاء المنظومة من اللتزام بهذه الشروط