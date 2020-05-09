شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى ليوسف أوباما: وحشتنى لمساتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص يوسف أوباما لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على تهنئة الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض، بشهر رمضان، رغم حلول منتصف الشهر.

ونشر أوباما صورته مع فرجانى ساسى بأحد مباريات الزمالك عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، معلقًا عليها: "رمضان كريم يا حريف"، ليرد ساسى بإعادة نشر الصورة عبر استورى حسابه: "وحشتنى لمستك".

ومارس فرجانى ساسى رياضة "البوكس" خلال فترة توقف مسابقة الدورى المصرى، وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر ومعظم أنحاء دول العالم بسبب تفشى فيرس كورونا. ويخوض ساسى تدريبات بدنية مختلفة خلال تواجده حاليًا فى تونس بسبب توقف مسابقة الدورى، وذلك من أجل الحفاظ على معدل لياقته البدنية وعدم التأثر سلبيًا بهذا التوقف. Advertisements

ودخل النجم التونسي فرجانى ساسى، دائرة اهتمامات نادى ملطية سبور التركى، الذى يرغب فى الحصول على خدماته، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعزيز خط وسط الفريق فى الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة " ينياكيت" التركية، أن نادى ملطية سبور، يسعى للحصول على خدمات نجم الزمالك، فرجانى ساسى، خلال الميركاتو المقبل، فى ظل المستويات الرائعة التى يقدمها اللاعب مع الفارس الأبيض.

وأضافت الصحيفة أن، النادى التركى، سوف يفتح باب التفاوض مع نظيره الزمالك، لبحث إمكانية التعاقد معه، إذ ينتهى عقده فى صيف عام 2021.

كان الزمالك، قد تعاقد مع ساسي، قبل موسمين، قادما من صفوف النصر السعودي، ونجح فى تقديم مستويات رائعة مع القلعة البيضاء، وتوج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية خلال الفترة القصيرة مع الفريق.

واستبعد مسؤولو الزمالك رحيل التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الأبيض، فى فترة الانتقالات المقبلة، لكونه أحد الركائز الأساسية للفريق الأبيض، حيث يتبقى فى عقده موسم مع القلعة البيضاء بخلاف الموسم الحالى، المتوقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن إدارة النادى الأبيض وفرجانى ساسى لديهما رغبة متبادلة فى استمراره ضمن بقلعة ميت عقبة فى الموسم المقبل، وأن اللاعب يتحدث بشكل دائم مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادى، ويتواصل أيضًا مع الجهاز الفنى للتأكيد حول خوضه التدريبات المنزلية بشكل مستمر للحفاظ على لياقته البدنية وتنفيذه برنامج.