شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإسبانية: ننتظر عودة الليجا المقنعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإسبانية الصادرة مؤخرا، الضوء على خضوع لاعبى الأندية لاختبارات فيروس كورونا، تمهيدًا للعودة للتدريبات، واستكمال الموسم من جديد.

وعنونت صحيفة «ماركا»: «الليجا المُقنعة».

وأضافت: «15 فريقًا بدورى الدرجة الأولى، اجتازت بالفعل الاختبارات من أجل العودة للتدريبات».

وتابعت: «ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، كانوا من ضمن الأندية التى قامت بعمل الاختبارات بالأمس، مع الاعتماد على مسافة الأمان والحماية فى مرافق الأندية».

وخرجت صحيفة «موندو ديبورتيفو» بعنوان: «اختبار».

وأضافت: «لاعبو برشلونة، والفرق الأخرى يتخذون الخطوة الأولى بالخضوع لاختبارات الفيروس، قبل العودة للتدريبات واستكمال الموسم».

وتابعت: «نيوكاسل يريد كوتينيو.. بالأموال السعودية يتفاوض النادى الإنجليزى مع المدرب بوكيتينو، والذى سيراهن على كوتينيو». وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة «سبورت»: «الحياة الطبيعية الجديدة».

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وأضافت: «خضع لاعبو برشلونة لاختبارات فيروس كورونا، مرتدين الأقنعة والقفازات». وتابعت: «ريال مدريد أيضًا قام بالاختبارات، والتقى المدرب زين الدين زيدان باللاعبين مرتديًا القناع».