شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث مع رئيس اللجنة الأوليمبية الخطط التدريبية استعدادًا لـ«طوكيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمكتبه بديوان الوزارة، مع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والمهندس ياسر إدريس عضو اللجنة، وأحمد الدمرداش عضو لجنة الأندية باللجنة.

تناول اللقاء الحديث حول خطة إعداد اللاعبين والمنتخبات المتأهلين لأولمبياد طوكيو، وذلك بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الاوليمبية بعد تأجيلها لمدة عام.

وأكد وزير الشباب والرياضة على التواصل والمتابعة الدائمة مع اللجنة الاوليمبية للاطمئنان على أحوال اللاعبين وجاهزية خططهم التدريبية للمضى قدماً في تنفيذها بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، واستئناف النشاط الدولي الرياضي.