شكرا لقرائتكم خبر عن بشكتاش يهدد استمرار «صبحي» مع الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجهز لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، تصورا خاصا بتعديل لائحة الفريق الكروى الأول والمقرر العمل بها بداية من الموسم الجديد بجانب تجهيز تقرير عن فريق الكرة يتضمن تقييمًا لأداء جميع العناصر وكيفية التغلب على المشاكل التى ظهرت مؤخرا بالفريق، خصوصا فيما يتعلق بالظهور التلفزيونى بينما ستقوم اللجنة بتقديم تقرير عن الجهاز الطبى، حيث تدور أحاديث داخل اللجنة عن احتمالية تغيير الجهاز بعد شكوى رينيه فايلر، المدير الفنى، من كثرة الإصابات وتأخر شفاء وتأهيل المصابين؛ ما حرم الفريق من بعض عناصره خلال الفترة الماضية قبل تجميد النشاط.

يأتى هذا فى الوقت الذى سادت فيه حالة من القلق داخل النادى بعد التقارير الصحفية التركية التى كشفت عن رغبة نادى بشكتاش التركى فى التعاقد مع رمضان صبحى بداية من الموسم الجديد، حيث دخل لاعب الأهلى وقائد منتخب مصر الأولمبى، دائرة اهتمامات النادى التركى للتعاقد معه فى الموسم المقبل.

وأكدت تقارير صحفية تركية أن مسؤولى بشكتاش استطلعوا رأى محمد الننى، لاعب الفريق، على سبيل الإعارة من نادى أرسنال الإنجليزى والذى أشاد بدوره بقدرات رمضان فى الجهة الهجومية.

وأضافت التقارير أن النادى التركى سيقوم بمخاطبة هيديرسفيلد تاون الإنجليزى، لمعرفة المطالب المالية فى صفقة صبحى لحسم الموقف النهائى من استكمالها أو التراجع.

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وتنتهى إعارة رمضان صبحى للأهلى، بنهاية الموسم الجارى بعد تجربة استمرت موسما ونصف الموسم، إلا أن إدارة القلعة الحمراء أبدت رغبتها فى بقاء رمضان سواء بشراء عقده أو تجديد إعارته، وتخشى إدارة الأهلى من استغلال النادى الإنجليزى كثرة العروض التى يتلقاها اللاعب ويفتح المزاد ويزداد سعره الأمر الذى يهدد باستمراره مع القلعة الحمراء فى الموسم الجديد.

من ناحية أخرى، طلبت إدارة الأهلى من نادى بيراميدز تأجيل سداد القسط الأخير من صفقة انتقال قفشة إلى القلعة الحمراء، لحين عودة النشاط الرياضى وتحسن الأمور فى الفترة المقبلة.

كان القسط الأخير مستحق السداد فى بداية شهر مايو الجارى، وطلب الأهلى تأجيله بسبب ظروف توقف النشاط الرياضى.

على صعيد آخر، طلب رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، تسجيلات للمباريات التى شارك فيها محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى، لتقييمه جيدا قبل حسم قرار التعاقد معه فى الموسم الجديد، ويرغب فايلر فى التعرف على قدرات اللاعب جيدا، وكشف مصدر مطلع أن المدير الفنى وضع محمد عبدالمنعم لاعب الأهلى المعار لسموحة ضمن اختياراته الجديدة فى حالة عدم إتمام صفقة مدافع الإنتاج.

فى شأن آخر، يواصل توماس بينكيل، مخطط الأحمال بالفريق، متابعته للبرنامج التدريبى الذى أعده الجهاز الفنى للاعبين منذ تعليق النشاط الرياضى وتم تعديله بداية من شهر رمضان، ويتضمن البرنامج التركيز على التدريبات البدنية للحفاظ على لياقة اللاعبين تحسبًا لعودة النشاط خلال شهر يونيو المقبل، كما تقرر تكثيف الجرعات التدريبية عقب نهاية شهر رمضان بحيث يؤدى اللاعبون التدريبات على فترتين، فيما طلب فايلر من الجهاز الطبى تقريرا عن حالة اللاعبين المصابين ومواعيد إنهاء برامجهم العلاجية والتأهيلية.