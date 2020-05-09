شكرا لقرائتكم هاني رمزي: عودة الدوري تحتاج لقرار الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر أن عودة الدوري تحتاج لقرار دولة.
أضاف هاني رمزي خلال استضافته ببرنامج "ملعب اون تايم" مع الاعلامي سيف زاهر أن عودة الدوري لابد أن تكون وفق نظام واضح ومعلن للجميع حتى يتم تطبيقه بالشكل اللازم.
عاش هاني رمزي المدرب العام السابق للمنتخب الوطني الأول حياته مع عالم الساحرة المستديرة سواء كان لاعباً في الدوريات الأوروبية أو مدربا للعديد من الأندية التي قادها خلال الفترة التي تولى فيها المهمة.
هاني رمزي اسم كبير في الكرة المصرية وواحد من اكثر اللاعبين المصريين الذين استطاعوا أن يواصل مسيرة الاحتراف الكروي في الدوريات الأوروبية لفترة تجاوزت 13 عاماً وهو ما جعله واحداً من أصحاب الذكريات الكثيرة خلال شهر رمضان بالرغم من أنه مسيحي الديانة لكنه شارك الكثير من زملائه في الملعب والتدريب خلال شهر رمضان وهو ما يجعله شريك في حياة المحترفين المصريين بالخارج خلال نفس الشهر.
محطات هاني رمزي سواء كان لاعب أو مدرب جعلته شاهداً على الكثير وربما تكون أبرز تلك المحطات عندما كان لاعباً بالدوري الألماني ومدرباً لفريق ليرس البلجيكي، ومنتخب مصر، وغيرها من المواقف التي نسردها وفق تصريحات سابقة تحدث فيها نجم الفراعنة الذي سبق وأن لعب نهائيات كأس العالم إيطاليا 1990 ودرب الفراعنة في الأولمبياد التي أقيمت بلندن.
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