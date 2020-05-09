شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: نسبة جماهير الزمالك تساوت مع الأهلى مؤخرا بسبب البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق أنه في الماضي، كانت نسبة جماهير الأهلي هي الأكبر، وهو ما تغير مؤخرًا بسبب قوة فريق الكرة بالزمالك، لتتساوى جماهير الناديين.

وقال جعفر، خلال حوار مع برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك مع الإعلامى طارق يحيى: "مرتضى منصور حقق إنجازات كثيرة خلال سنوات قليلة، وأصبح له رصيد كبير لدى جماهير وأعضاء النادي".

تابع: "أصبحت جماهير الزمالك على ثقة تامة بفوز فريقها في أي مباراة، عكس ما مضى من سنوات، ولأول مرة نرى فريق الكرة، يسافر لخوض مبارياته خارج مصر بطائرة خاصة".

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