شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: مرتضى منصور أعاد هيبة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق إن مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض نجح في استعادة هيبة الزمالك رياضيًا وإنشائيًا، لدرجة أنه أصبح محبًا بدرجة أكبر للنادي.

قال جعفر خلال حواره لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك مع طارق يحيى: "إذا كان هناك من يطمع في كرسي رئاسة الزمالك، فعليه أن يخوض الانتخابات، لكن ثقة الجماهير والأعضاء في مرتضى منصور سترجح كفته".

أشاد نجم ومدرب الزمالك السابق، بما قدمه مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، خلال سنوات قيادته للنادي.