شكرا لقرائتكم عصام عبد الفتاح: الحديث عن بند الثماني سنوات يشبه القضية الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، ان الحديث عن أزمة بند الـ8 سنوات في انتخابات الجبلاية، يشبه القضية الفلسطينية.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "بند الـ8 سنوات تحول وكأنه قضية فلسطين".

وأضاف: "لا أرى أن هناك مشكلة في هذا الأمر الذي تحول لمشكلة أكبر من كورونا".

ومن المقرر أن تقام انتخابات اتحاد الكرة خلال الصيف المقبل من أجل اختيار مجلس إدارة جديد بدلًا من اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني.

وأكمل: "فيفا قرر زيادة التبديلات في المباراة الواحدة لمواجهة انخفاض اللياقة البدنية للاعبين بسبب توقف النشاط الرياضي".

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وتابع: "الاتحاد الدولي اقترح على الاتحادات الوطنية تعطيل استخدام الفار بسبب أزمة كورنا نظرًا لعمل الحكام في سيارة صغيرة بمكان ضيق".

وأوضح: "التعديلات الجديدة ليست إلزامية للاتحادات المحلية لأنه من الممكن أن يقول اتحاد لدولة معينة إنه سيسير البطولة باللوائح القديمة".

واختتم: "تطبيق الفيديو في مصر يحتاج لمزيد من تدريبات الحكام، وأنا مع عودة النشاط ولكن بشروط وأولها أن المباريات تكون بدون جماهير، وهذا شرط أساسي".

يذكر، أن عصام عبد الفتاح تولى منصب عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ضمن مجلس الجبلاية السابق برئاسة هاني أبو ريدة قبل أن يستقيل عقب خروج منتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا.