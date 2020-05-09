شكرا لقرائتكم هل يحق لغزل المحلة مقاضاة أسامة نبيه؟ خبير لوائح يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث خبير اللوائح محمد بيومى عن تصريحات أسامة نبيه لاعب الزمالك الأسبق وما إذا كانت تدين اللاعب من الناحية القانونية أو لا موضحا أن أي قضية في كرة القدم يمر عليها عامين تسقط بالتقادم ولا يحق للمتضرر شكوى الطرف الآخر.

أكد بيومى في تصريحات خاصة أن أي شبهة فساد في كرة القدم تسقط بالتقادم بعد سنتين لا فتا إلى أن تغاضي نبيه عن إحراز أهداف في مواجهة الزمالك لا يدين الأبيض ولا تؤثر على منحه لقب كأس مصر وقتها بل يسيئ للاعب نفسه.

كان أسامة نبيه قد أثار الجدل في تصريحات مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة "أون تايم سبورت 1 " الذى قال فيه :"لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة في نصف نهائي الكأس وأتيحت لي فرص للتسجيل في شباك ولكن قلبي لم يطاوعني على التسجيل في شباكه، كاشفا اتيحت لي فرصة للتسجيل في مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها أبعدها حتى لا أسجل في شباك الفريق الأبيض"..