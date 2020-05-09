شكرا لقرائتكم طارق حامد يشكر مرتضى منصور على الغاء العقوبة المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه طارق حامد، نجم خط وسط فريق الكرة بنادي الزمالك ومنتخب مصر، الشكر لمرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض على الغاء العقوبة المالية التي وُقعت عليه من قبل بسببظهوره مع رامز جلال.
وأضاف حامد في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" مرتضى منصور يعاملنا كالأب، وتقبلت تماماً العقوبة المالية عند توقيعها عليّ ولكنني لم أكن أعلم أنه مقلب".
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