العالم يتابع بشغف انطلاق الدوري الكوري الجنوبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتح ملعب جيونجو لكرة القدم في كوريا الجنوبية أبوابه، أمس الجمعة؛ لإطلاق الدوري المحلي لنشاطه بعد تأخر لنحو شهرين أمام مدرجات فارغة، في مشهد قد يمتد لفترة طويلة؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد؛ لكنه شهد اهتماماً إعلامياً دولياً غير مسبوق.

ومع تعليق أغلب البطولات العالمية نشاطها؛ بسبب «كوفيد-19»، أطلق الدوري الكوري الجنوبي العنان لموسمه بعد تأخر عن موعده الأصلي، وسط احتياطات ومعايير صحية صارمة تشمل: عدم الاحتفال بالأهداف كالمعتاد أو مصافحة اللاعبين لبعضهم البعض باليد أو التحدث عن قرب.

لكن المباراة الافتتاحية للموسم التي جمعت حامل اللقب جيونبوك هيونداي موتورز وبطل الكأس سوون بلووينغز، حظيت بمتابعة إعلامية وتلفزيونية واسعة من جماهير كرة القدم المتعطشة للمنافسات من مختلف أنحاء العالم.

وألصقت بالمقاعد في المدرجات أوراق كتب فيها «نراكم قريياً» و«ابقوا أقوياء»،وبعد صافرة البداية، كانت أصوات اللاعبين الذين يوجّهون الإرشادات لبعضهم البعض وصوت الكرة عند ركلها، مسموعة بوضوح في أرجاء الملعب، وهو ما كان يستحيل أن يحصل في ظروف طبيعية مع تواجد الآلاف في المدرجات.

وخلال اللقاء، بُثت عبر مكبرات الصوت وعلى فترات متقطعة أناشيد نادي مشجعي جيونبوك كنوع من المؤازرة لفريقهم، قبل أن يسجل لي دونغ-غوك هدف الفوز 1-صفر لأصحاب الأرض في الدقيقة 83، مكتفياً باحتفال متواضع.

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وقبل المواجهة، أدى اللاعبون التحية بقبضة اليد بدلاً من المصافحة التقليدية. كما انحنوا لبعضهم البعض من مسافة أمتار فاصلة.وشكلت المباراة لمحة صغيرة عن كرة القدم ما بعد «كورونا»، في ظل توصيات صارمة للفرق للالتزام بإرشادات السلامة الصحية؛ من أجل تفادي أي انتقال للعدوى.

وخضع أفراد الفريقين، سواء أكانوا من اللاعبين أو الجهاز الفني أو الإداريين، لفحص كشف الحرارة عند دخول الملعب. كما طلب من الجميع ارتداء كمامة واقية، وتم وضع محطات لتعقيم اليدين في كل أرجاء الملعب.

وأوصت السلطات، اللاعبين بعدم الاحتفال المبالغ فيه عند تسجيل الأهداف، وعدم المصافحة باليد أو إجراء الأحاديث من مسافة قريبة أو التمخط.

ومع تعطش جماهير كرة القدم حول العالم لمشاهدة المباريات، وقّع الدوري الكوري عقوداً مع قنوات ستنقل المباريات طيلة الموسم في 36 بلداً حول العالم بما فيها بريطانيا، ألمانيا وأستراليا.

ووقعت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» على عقد من أجل نقل المباراة الافتتاحية مباشرة عبر موقعها الإلكتروني؛ حيث ذكرت «كرة القدم عادت!»؛ وذلك بعد مرور 59 يوماً على آخر مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.