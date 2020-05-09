الوصل يدخل أوروز التاريخ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدخل الوصل لاعب وسط راسينج كلوب الأرجنتيني نيكولاس أوروز التاريخ بعدما جعله أول لاعب أرجنتيني على الإطلاق يجري عملية انتقال منذ تفشي أزمة «كورونا». واتفق الوصل مع نادي راسيج على صفقة انتقال أوروز إلى صفوف «الإمبراطور» بنظام الإعارة لمدة عام مقابل 250 ألف دولار، مع أفضلية شراء 80% من عقد اللاعب مقابل 2.5 مليون دولار.

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