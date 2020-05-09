شكرا لقرائتكم خبر عن أيسايلا يقترب من تدريب بني ياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح المدرب الروماني دانييل أيسايلا (47 عاماً) من الخيارات الأقرب لتدريب بني ياس خلفاً للألماني وينفريد شايفر. وذكرت مصادر أن أيسايلا مدرب الحزم السعودي السابق صاحب الحظوظ الأقوى لتدريب «السماوي»، علماً أن الأخير تلقى عدة عروض من اتحاد جدة والرائد للبقاء في الدوري السعودي. وتولى المدرب الروماني تدريب الحزم في 2018، وقاده للحصول على المركز ال13 في الدوري، قبل أن يقال من منصبه في يناير 2020.

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