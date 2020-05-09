الدوري الإسباني يعود في 20 يونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت كرة القدم الإسبانية تستعيد نشاطها مع عودة بعض الفرق للتدريبات تمهيداً لعودة الدوري، «الليجا»، المتوقع في 20 يونيو/ حزيران المقبل.

وكان نادي برشلونة أبرز الفرق العائدة للتدريبات التي تجري حالياً بشكل فردي، حيث خضع لاعبو الفريق الكاتالوني، أمس الجمعة، للتدريبات مجدداً بعد غياب دام نحو 50 يوماً، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وظهر جميع لاعبي برشلونة في التدريب، وفي مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما كان لافتاً عودة لويس سواريز للتدريبات لأول مرة، منذ أشهر، بعد تعرضه لإصابة قوية.

ووصل لاعبو برشلونة لمقر النادي بملابس التدريبات من المنزل، منعاً لدخول غرفة خلع الملابس، كما جرى المران بشكل فردي.

Advertisements

من جهته، أعلن نادي ريال مدريد عن عودة تدريباته، يوم الاثنين المقبل، في الوقت الذي كشف المكسيكي خافيير أجيري، مدرب نادي ليجانيس، أن الدوري المحلي سيعاود نشاطه في 20 يونيو/ حزيران، وينتهي في 26 يوليو/ تموز، على الرغم من رفض المسؤولين تأكيد ذلك.

وقال أجيري في مقابلة مع موقع «ماركا كلارو» المكسيكي، إنه تبلّغ رسمياً بخطة استئناف الدوري، وأعلنت رابطة «الليجا» أنها «تنوي العودة إلى المنافسات في يونيو»، من دون تحديد موعد معيّن، بعدما أعطت السلطات المحلية الضوء الأخضر لاستئناف التمارين الفردية للبطولات الاحترافية، هذا الأسبوع، بشكل تدريجي. وقال أجيري «لدينا موعد لانطلاق الدوري. سنبدأ الليجا في 20 يونيو، وبعد خمسة أسابيع ستنتهي رسمياً في 26 يوليو».

وتابع أن المراحل ال11 المتبقية ستُلعب على طريقة مرحلتين كل أسبوع، كاشفاً أن «المواجهات ستقام أيام السبت، والآحاد، والأربعاء، والخميس».

وأردف أجيري الذي يحتل فريقه المركز ما قبل الأخير في الترتيب قبل تعليق المنافسات «لقد أبلغتني الليجا، للتو، وأنا سعيد جداً بذلك، لأننا حددنا برنامجاً الحصص التدريبية».