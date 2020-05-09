شكرا لقرائتكم خبر عن لابا: باق في العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد التوجولي، لابا كودجو مهاجم العين أنه باق في صفوف «الزعيم» حتى نهاية عقده في 2022؛ وذلك بعدما تم ربطه بمفاوضات مع أندية خليجية عدة.
وقال لابا: المؤكد أنها شائعات مرفوضة وأخبار مغلوطة، فأنا لاعب العين وفخور بانتمائي لهذا النادي الكبير، ونحن أكثر من عائلة وتلك هي كلمة السر التي تعزز من روح الفريق الواحد بين اللاعبين والجهاز الفني والإدارة والجماهير داخل وخارج الملعب.
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