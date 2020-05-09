لجنة الطب الرياضي تنظم ورش عمل عن بعد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الطب الرياضي باتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعها الدوري بنظام الاتصال المرئي عن بُعد برئاسة الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة وبمشاركة الدكتور سعيد آل ثاني نائب رئيس اللجنة والدكتور مجدي اسكندر والدكتور أحمد إبراهيم عضوي اللجنة إلى جانب المعالجة الطبيعية عائشة كاجور ومحمد أحمد السيد مقرر اللجنة .

وأشادت اللجنة بالقرارات والإجراءات التي اتبعها اتحاد كرة القدم في ظل جائحة كورونا والمبادرات المختلفة التي أطلقها خاصة مبادرة "بطولتنا سلامتكم" التي ساهمت في بث رسائل توعوية للمجتمع بشكل عام والرياضيين بشكل خاص وكذلك قيام عدد من اللاعبين والإداريين والحكام بالتطوع والعمل في مراكز المسح الوطنية بمختلف إمارات الدولة .

وقررت اللجنة استكمال سلسلة ورش العمل والمحاضرات التثقيفية والتوعوية عن بُعد في مختلف مجالات الطب الرياضي (الصحة العامة، مكافحة فيروس كورونا، اصابات الملاعب، طب الطوارئ، العلاج الطبيعي والتغذية) للأطقم الطبية والادارية واللاعبين سواء في الأندية أو المنتخبات الوطنية .

وقال الدكتور مصطفى السيد الهاشمي إلى أن اللجنة على تواصل دائم ومستمر مع اللجنة الطبية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم حول كافة الاجراءات الطبية المتعلقة بكرة القدم في العالم والرسائل التوعوسة المختلفة التي تُبث عبر المنصات المختلفة بالشراكة مع هيئة الصحة العالمية .