شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم المطروشي يفضل إلغاء الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

جدد نادي البطائح عقد مهاجمه البرازيلي، الكساندر ميديريوس، حتى نهاية الموسم المقبل، ومن جانب آخر تحدث هيثم المطروشي، لاعب البطائح، عن موقف النادي من تجديد عقده، وقال: «أخطرتني الإدارة برغبتها في تجديد عقدي لموسم إضافي، ولكن تم تأجيل الأمر بسبب الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، وأؤكد أنه، ورغم أن هناك عروضاً مقدمة لي من بعض الأندية، إلا أن الأولوية بالنسبة إليّ لنادي البطائح لأن المناخ هنا جيد، والأجواء بين اللاعبين أكثر من رائعة، والطموحات كبيرة، فالفريق رغم أنه حديث عهد بالبطولة، ويعد هذا هو موسمه الأول، إلا أنه أبلى بلاءً حسناً وأصبح منافساً على الصعود، وإضافة إلى ذلك، فإن وجود المدرب طارق السيد الذي قام بعمل ممتاز مع الفريق أمر محفز أيضاً للاستمرار».

وأضاف المطروشي: «رغم أن منافسات الدوري وصلت إلى مراحل متقدمة، إلا أنني مع الإلغاء، لأن فترة التوقف كانت طويلة، ولن يستطيع اللاعبون أن يظهروا بمستوياتهم الطبيعية، نظراً لتراجع لياقتهم البدنية، والذهنية، كما أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بسوق الانتقالات، وكيفية إيجاد فترة كافية لإجراء التعاقدات بين الموسم الحالي، والموسم الجديد».

وأكد المطروشي أنه في حالة تم استئناف الدوري سيتمسك البطائح بفرصته في الصعود إلى دوري الخليج العربي، وسيقاتل حتى النهاية.