الدوري الكوري الجنوبي أكبر بطولة تنطلق بعد كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز فريق ‏تشونبوك حامل اللقب على نظيره سون سامسونج بهدف دون رد في في افتتاح الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم لموسم 2020-2021، وأقيمت المباراة بدون جمهور في ملعب جيونجو الذي استضاف منافسات كأس العالم 2002.

ويعد الدوري الكوري الجنوبي أكبر الدوريات التي تلعب في هذه اللحظة منذ تفشي فيروس كورونا ،علماً ان منافسات الدوري الألماني ستنطلق يوم 16 مايو/أيار الحالي.

وتأجلت بداية الدوري الكوري لعدة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا، وتم تقليص المسابقة التي تضم 12 فريقاً لتقام في 27 جولة بدلاً من 38 جولة، ولن تحضر الجماهير للملاعب على الأقل في الجولات الأولى.

ومن المقرر أن تقام خمس مباريات للجولة الافتتاحية غداً السبت وبعد غد الأحد.