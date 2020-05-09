أكاديمية بناء الأجسام تنظم 3 دورات ناجحة للمدربين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام في الإمارات، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي 3 دورات لمدربي ومدربات اللياقة البدنية وبناء الأجسام في الدولة، وعلى المستوى العربي.

وأقيمت الدورات الثلاث على التوالي في المستويات الثاني والثالث والخامس في برنامج الحصول على درجة الماجستير، وذلك عن بعد باستخدام الواقع الافتراضي من خلال تقنية الفيديو.

وشارك في الدورات الثلاث عدد مميز من المدربين والمدربات من مختلف الدول العربية، وجرت تحت إشراف العقيد عبد الكريم سعيد رئيس الأكاديمية، بقيادة المحاضر الدولي وليد عبد الكريم الذي باشر مهمته من مقر الأكاديمية في دبي.

من جانب آخر، أطلقت الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام والقوة البدنية في دبي أيضاً، مجموعة من البرامج التدريبية المميزة المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للأبطال وممارسي رياضة بناء الأجسام، وذلك للاعتماد عليها للتدريب من داخل بيوتهم من دون الحاجة لمدربين مرافقين، وذلك في ظل الإغلاق التام لكافة الأندية وصالات التدريب الخاصة والعامة، خلال الفترة الحالية للحد من تفشي فيروس كورونا، وحظيت جميع البرامج بإقبال كبير من قبل كل ممارسي هذه الرياضة من داخل وخارج الدولة.