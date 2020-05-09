شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يعترف: رفضت التسجيل في الزمالك متعمداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثار أسامة نبيه لاعب الزمالك سابقاً، جدلاً واسعاً بعد التصريح بأنه رفض متعمداً التسجيل في مرمى الزمالك، رغم إتاحة فرص سهلة أمامه، أثناء لعبه بصفوف غزل المحلة.
وقال نبيه في تصريحات تليفزيونية: «رحلت من الزمالك إلى صفوف الكويت الكويتي، وبعد ذلك عدت إلى غزل المحلة على سبيل الإعارة، وتقابلت مع الزمالك في نصف نهائي كأس مصر».
وأضاف: «قلبي ما طاوعنيش أسجل في الزمالك، لقد أتيحت لي العديد من الفرص السهلة، ولكن رفضت تسجيلها وتعمدت ضياع الفرص، حتى إنني في إحدى الكرات قلت لإبراهيم حسن (ابعد الكرة من أمامي) لعدم رغبتي في التسجيل بالزمالك، خاصة أنني كنت سأنضم للزمالك عقب هذه المباراة».
ولاقت تصريحات أسامة نبيه انتقادات لاذعة للدرجة التي وصفه جمهور غزل المحلة بالخيانة، بل وأكد كثيرون أن حديث أسامة نبيه يندرج تحت بند اللعب غير النظيف وطالبوا بتوقيع عقوبات على اللاعب السابق والمدرب الحالي على تصريحاته المسيئة في حق نفسه وفي حق ناديه.
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