الإنجليزي ووكر يشكو من مضايقات بعد خرقه العزل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دافع مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر عن نفسه، متحدثاً عن مواجهته وعائلته سلسلة من المضايقات، بعد خرقه للمرة الثانية خلال أسابيع، قواعد العزل المنزلي المفروضة في إنجلترا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان ووكر (29 عاماً) قد تقدم باعتذار علني في مطلع إبريل، بعدما أشارت تقارير صحفية إلى أنه دعا مومِسَين وأحد أصدقائه إلى تمضية وقت في منزله، وذلك قبيل دعوته مشجعي كرة القدم إلى التزام تعليمات الحكومة وعدم الاختلاط مع الآخرين.

وهذا الأسبوع، أشارت تقارير إلى أن مدافع مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، خالف مجدداً هذه القواعد من خلال زيارة والديه وشقيقته في مدينة شيفيلد.

ونشر المدافع الدولي الإنجليزي بياناً مطولاً عبر حسابه على موقع «تويتر» جاء فيه «أشعر أنني بقيت صامتاً بما فيه الكفاية».

وأضاف: «نظراً إلى التقارير الأخيرة المنشورة عني وعن عائلتي، أشعر بأن لا خيار أمامي سوى التحدث عن هذه الأمور بشكل علني، لقد اختبرت في الآونة الأخيرة إحدى أقسى الفترات في حياتي، وأتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك. لكنني أشعر الآني بأنني عرضة لمضايقات».

وتابع «لم يعد الأمر يتعلق بي حصراً، بل يؤثر في صحة عائلتي وأطفالي».

وأقر ووكر بأنه خالف التعليمات المفروضة لمكافحة تفشي «كوفيد-19» من خلال زيارة شقيقته ووالديه.

وأوضح: «انتقلت إلى شيفيلد لأقدم لشقيقتي بطاقة (تهنئة) في عيد ميلادها وهدية، لكن أيضاً لأتحدث إلى شخص (هي) من القلائل الذين أعرف أنه يمكنني الوثوق بهم، لقد عانقتني لتذكرني بأنها تهتم وبأنني محبوب، ماذا كان يتوجب عليه فعله؟ دفعها بعيداً عني؟».

وتابع: «بعد ذلك، انتقلت إلى بيت والديَّ لأخذ بعض الوجبات المطهوة منزلياً. مجدداً، الأشهر القليلة الماضية كانت صعبة جداً عليهم».

ووجه ووكر انتقادات لاذعة للاهتمام الإعلامي به، سائلاً: «ما الذي قام به والديّ وشقيقتي ليستحقوا انتهاك خصوصيتهم من خلال لحاق المصورين بي إلى منزلَيهم؟ أشعر على الدوام بأنني ملاحق».

ووكر ليس اللاعب الوحيد الذي خالف قواعد العزل في بريطانيا، وسبق لقائد أستون فيلا جاك جريليش أن وجد نفسه في موقف مماثل، بعدما انتشرت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور وهو خارج منزله، وذلك بعد ساعات من نشره شريطاً مصوراً يدعو فيه المشجعين إلى البقاء في بيوتهم ودعم جهود مكافحة تفشي الوباء.

كما وجهت انتقادات لاذعة للاعب إيفرتون الإيطالي مويز كين لإقامته حفلا في منزله، وأعلن نادي توتنهام أنه سيتحدث إلى لاعبيه الفرنسي موسى سيسوكو والعاجي سيرج أورييه لعدم التزامهما بقواعد التباعد الاجتماعي.

وقال ووكر في بيانه: «لا أشعر بالأمان وأنا منعزل في منزلي، في أي مرحلة يتم أخذ مشاعري في الاعتبار؟».

وتابع «في أي مرحلة يتم أخذ الصحة الذهنية في الاعتبار، وهي مرض يؤثر في كل من يعانيه بشكل مختلف؟ أنا إنسان يبدي مشاعر ألم وغضب كأي شخص آخر، أتفهم أن يكون الناس غاضبين مني، لكن من المهم بالنسبة إليهم أن يحظوا بفهم أفضل لحياتي».

ولا تزال منافسات بطولة إنكلترا معلقة منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، من دون تحديد أي موعد لاستئنافها، ويتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد خطة للتخفيف من إجراءات العزل المفروضة.