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تطورات انضمام محمود البدري إلى النادي الأهلي

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قام لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الإنتاج الحربي اللاعب محمود البدري بالكشف عن كواليس تواصله مع مسئولو النادي الأهلي معه من أجل أن يقوم بالانضمام إلى فريق النادي الأهلي طوال الميركاتو الصيفي القادم.

وقام البدري من خلال تداخله في مكالمة تليفزيونيه في برنامج جمهور الثالث مع الإعلامي الشهير إبراهيم فايق أن النادي الأهلي سيقوم بفتح مفاوضات معه طوال الموسم الماضي، وسيتم تجديد ذلك مع وكيل أعماله بصورة جدية، ولكن الكورونا هي السبب في توقف كل هذه الأمور، وأكد أن عقده مع الإنتاج الحربي سيتوقف هذا الموسم والنادي الأهلي يعلم بذلك وأكد قائلاً” عقدي ينتهي مع الإنتاج الحربي الموسم الحالي والأهلي يعلم هذا واللعب له شرف لأي لاعب وبصراحة الأهلي أقرب من الزمالك في جدية المفاوضات”.

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