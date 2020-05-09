شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: شاكوش كان واسطة خير وليس له علاقة بالتهديدات التى تلقيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمر جابر، لاعب نادي بيراميدز، عن تفاصيل تلقيه هو وأسرته تهديدات بالقتل، وقال إن أصدقاء مقربين له حدث بينهم مشاكل، وقاموا بتهديده هو وعائلته، وتم عمل محضر وتحول الأمر إلى النيابة وجاري التحقيق فيه، مشيرا إلى أنه مر حوالي عامين على انقطاع العلاقة مع هؤلاء الناس، مؤكدا أنه إذا أراد أحد أن يحصل على حقوقه المالية

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وأضاف عمرو جابر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية الذي يذاع على قناة mbc مصر، أن حسن شاكوش صديقه، ولا يعلم أى شئ عن الموضوع، وأنه على اتصال به كل يوم، وأنه لا يوجد أي خلاف من قريب أو من بعيد عنه، وأنه حاول أن يتوسط من أجل حل تلك الأزمة، مشيرا إلى أنه كان لاعبا في النادي الإسماعيلي ووالده كان مدرب في النادي ومن هناك جاءت المعرفة.

وأوضح أنه تبقى له عاملين في نادي بيراميدز ولم تأتي له أي عروض رسمية حتى الآن وهو باقي مع النادي لحين انتهاء مدة العقد، مشيرا إلى أنه يشعر بالسعادة داخل نادي بيراميدز.