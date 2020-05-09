شكرا لقرائتكم خبر عن "مارسيلو" الأهلى محتار بين العروض المحلية والبقاء فى الصفاقسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافرت عدة عروض محلية للصفاقسي التونسي للحصول على خدمات حسين السيد لاعب الأهلي والمعار إلي صفوف الصفافسي التونسي حيث أبدت هذه الأندية رغبتها في ضم حسين السيد الشهير بـ"مارسيلو" خلال الموسم المقبل، ويفاضل حسين السيد بين تجديد اعارته إلي الصفاقسي والاستمرار في صفوفه الموسم القادم أو قبول أحد العروض المحلية المقدمة إليه بعدما فض فايلر المدير الفني للأهلي عودة اللاعب.

وينتظر مسئولو النادي التونسي عودة النشاط الرياضي وتخطي أثار جائحة كورونا من أجل مفاتحة الأهلي في طلب تمديد إعارة اللاعب خاصة وأن عقد الإعارة الذي تم توقيعه لمدة 6 شهور حتي نهاية الموسم شهد اتفاقا بأن يكون للنادي التونسي أولوية الشراء أو تمديد الإعارة.