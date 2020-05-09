شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: "محدش كان يتوقع وصول صلاح لأحسن 3 لاعبين فى العالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هانى رمزى المدرب العام للمنتخب الوطني السابق ان محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، يسير بخطي سريعة في عالم الاحتراف نجحت في وضعه بمكانة مختلفة عن أي لاعب في مصر.

وقال هانى رمزى في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت : لم يكن يتوقع أحد وصول محمد صلاح للمكانة التي وصل إليها أثناء فترة تواجده في المنتخب الاوليمبي، حيث أصبح صلاح من أحسن 3 لاعبين في العالم في عدد قليل من السنوات.

وأضاف هاني رمزي ان محمد صلاح كان يعامل معاملة عادية مثل زملائه في المنتخب ولكنه كان يتفهم بعض الطلبات الخاصة خارج الملعب مثل عقود الرعاية والحارس الخاص، وهى أمور تحدث مع نجوم كبار في أوروبا.

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كما أكد هاني رمزي أنه لا يزال يتمسك بفرصة تولي القيادة الفنية للمنتخب الأول رغم التجربة غير الموفقة التي مر بها كمدرب عام مع المكسيكي خافيير اجييري، مضيفا أن فترة توليه مهمة المدير الفني للمنتخب الأوليمبي كانت الأبرز في مسيرته التدريبة وأنه لا يزال يسعي للعودة للتدريب في أوروبا مرة أخرى.

وأضاف هاني رمزي المدير الفني السابق للمنتخب الاوليمبي ان جميع دول أوروبا بدأت تتخذ الإجراءات الفعلية لعودة نشاط الكرة ولكن باجراءات احترازية.

وقال هاني رمزي: المانيا التي وصل فيها الفيروس الي ارقام مخيفة بدأت في إجراءات عودة النشاط، ولكن لابد من تطبيق إجراءات مشددة داخل الفرق اثناء التدريبات وفي غرف الملابس والاجتماعات وغيرها من الإجراءات المشددة حفاظا علي سلامة اللاعبين.