شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة بكرى سليم نائب رئيس نادى مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت زوجة اللواء بكرى سليم نائب رئيس نادى مصر المقاصة، ومن المنتظر أن تقام صلاة الجنازة بالمنزل عقب ظهر اليوم السبت، وسيتم الاكتفاء بتلقى العزاء على المقابر عقب الدفنة مباشرة.

فى سياق مختلف، كان مسئولو نادى المقاصة تضامنوا مع فكرة تخفيض عقود اللاعبين فى الموسم الحالى على غرار ما ينوى مسئولو الأهلي القيام به، خاصة مع توقف النشاط بسبب تعليق الدورى لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجود صعوبة فى الالتزام بسداد مستحقات اللاعبين خلال الموسم الحالي.

وقال وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن ناديه سيناقش فكرة تخفيض عقود اللاعبين وسيتم عرضها على اللاعبين لمطالبتهم بالوقوف بجوار ناديهم والتنازل عن جزء من مستحقاتهم المالية عن الموسم الحالي، في ظل المعاناة التي ستتكبدها خزينة الأندية مع توقف النشاط وما يترتب عليه من أضرار سلبية على الموارد التي تدخل خزينة النادي.

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وشدد على أنه سيتم إلغاء نسبة المشاركة في عقود اللاعبين عن الموسم الحالي لو صدر قرار بإلغاء المسابقة وعدم استكمالها، وهو ما يتيح للأندية عدم دفع قيمة العقود كاملة، لأن نسبة المشاركة مربوط صرفها بانتهاء الموسم.

وأضاف أن تخفيض العقود التزام أدبي من اللاعبين تجاه أنديتهم وعليهم أن يتفهموا الظروف الحالية التي نعيشها، وأتوقع أن يتفاعل لاعبي المقاصة مع المبادرة ويوافقوا على نخفيض قيمة عقودهم المالية.

وأردف أن اللاعبين يلتزمون بأداء تدريباتهم المنزلية خلال فترة الحجر الصحي، للحفاظ على لياقتهم البدنية، حيث يؤدون البرنامج الموضوع من قبل مخطط الأحمال الفرنسي رودريجو.