شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال طارق حامد عن ظهوره فى "برنامج المقالب" وإلغاء العقوبة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه طارق حامد، نجم خط وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ومنتخب مصر، الشكر لمرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض على إلغاء العقوبة المالية التي وُقعت عليه من قبل بسبب ظهوره فى أحد برامج "المقالب" خلال شهر رمضان الجارى.

أضاف حامد في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "مرتضى منصور يعاملنا كالأب، وتقبلت تماماً العقوبة المالية عند توقيعها عليّ ولكنني لم أكن أعلم أنه مقلب".

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كما وجه الشكر لجماهير الزمالك، مؤكدًا إنهم لا يقصرون اطلاقاً في مساندة ودعم الفريق، قائلاً: "لن أوفي حق جماهير الزمالك الغالية حتى الموت، وأطالبهم بمواصلة دعم ومساندة النادي دائماً".

وكان صرح اللاعب خلال ظهوره فى برنامج المقالب، إنه سريع الغضب، ومن السهل اثارة انفعاله، خاصة خلال تركيزه أثناء خوض المباريات.

أضاف، إنه يقوم فى بعض الأحيان بـ"شتيمة" زملائه فى الملعب بسبب سرعة انفعاله، إلا أن زملائه اعتادوا على هذا الأمر، نظرًا لكونه يحدث داخل المستطيل الأخضر فقط ويدرج تحت بند "نرفزة ملعب".

وعلق طارق حامد علي واقعة مشادته مع محمود كهربا لاعب الأهلي في مباراة السوبر المصري التي اقيمت بالإمارات وفاز فيها الأبيض بركلات الجزاء 4/3 ، قائلاً: "كهربا هو من تعمد نرفزتى فى الملعب ولم أكن أرغب فى حدوث تلك الأزمة".