شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يضع خطة الاعتماد على ناشئى الزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق، خطة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، والتى من المقرر أن يعتمد عليها فى الموسم الكروى الجديد من أجل التغلب على رحيل بعض اللاعبين.

قال "إيدر" عبر شاشة الزمالك: "كارتيرون طلب تقريرًا عن المواهب في فرق الناشئين من أجل الاستعانة بهم في الفترة المقبلة".

أضاف يحيى: "حاليًا نجهز تقريرًا عن أفضل المواهب في فرق الناشئين وأعتقد في الموسم المقبل سيتم الاستعانة بخمسة لاعبين من فريق 99 للانضمام للفريق الأول في ظل خروج لاعبين للإعارات في أندية أسوان وطنطا والإنتاج الحربي".

Advertisements

تابع طارق يحيى :"كارتيرون حصل على فكرة جيدة عن الناشئين حيث سبق وأن تابع عدد من اللاعبين".

ويدرس الزمالك العروض المحلية التى تلقاها كل من محمد عنتر وعمر السعيد وكريم بامبو مؤخرا، ويفضل الزمالك الاستفادة من بيع اللاعبين المستبعدين من حسابات كارتيرون بدلا من دخولهم فى صفقات تبادلية.

وتلقى عمر السعيد عرضا من وادى دجلة بالعودة لصفوفه مرة أخرى، وكذلك عرضين من المقاولون العرب والإسماعيلي، كما يرغب مسئولو الإسماعيلى فى التعاقد مع كريم بامبو وعودته مرة أخرى للدراويش عقب تألقه فى الإسماعيلى منذ رحيله عن الأهلي، فيما يسعى مسئولو الاتحاد السكندرى وإنبى للتعاقد مع محمد عنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وينتظر مسئولو الزمالك وصول عروض رسمية لمناقشتها.