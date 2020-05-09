شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي : لابد من عودة الدورى بإجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد هاني رمزي المدير الفني السابق للمنتخب الاوليمبي، أن جميع دول أوروبا بدأت تتخذ الإجراءات الفعلية لعودة نشاط الكرة ولكن باجراءات احترازية.

وقال هاني رمزي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة وان تايم سبورت : "ألمانيا التي وصل فيها الفيروس الي أرقام مخيفة بدأت في إجراءات عودة النشاط، ولكن لابد من تطبيق إجراءات مشددة داخل الفرق أثناء التدريبات وفي غرف الملابس والاجتماعات وغيرها من الإجراءات المشددة حفاظا علي سلامة اللاعبين".

في سياق مختلف، كشف الإعلامي سيف زاهر ان اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ، لا يحق لها الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة.

وقال سيف زاهر في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت : اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني لا تفكر في خوض انتخابات الجبلاية المقبلة، كما انهم لا يحق لهم الترشح في الانتخابات.

وعن ترشحه لانتخابات الجبلاية قال سيف زاهر : رد واضح وصريح انا وحازم اما خارج انتخابات الجبلاية الدورة المقبلة سواء تم تطبيق بند الـ 8 سنوات او الغاءه في لائحة الاتحاد المقبلة.

Advertisements

من ناحية اخري قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، تطبيق اقتراح الفيفا بزيادة عدد التغييرات فى المباريات إلى 5 بدلا من 3، فى الدورى المصرى حال عودته مجددا، وينتظر اتحاد الكرة قرار مجلس الوزراء بشأن مصير الدورى قبل اخطار الأندية واتخاذ الاجراءات اللازمة لعودته.

وتلقى اتحاد الكرة خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإمكانية تطبيق 5 تغييرات فى المباريات اختياريا خلال بطولة الدورى والكأس، فى حال استئناف المسابقة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.

جاء قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بأحقية الأندية فى إجراء 5 تغييرات تخفيفا على اللاعبين بعد توقف المسابقات، والذى استمر أكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا، وتطبيق هذا التغيير بشكل مؤقت واستثنائى خلال الفترة المقبلة لحين تحسن الأوضاع والقضاء على الفيروس.