شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا : انا مدرب محترف وجاهز لتدريب أي فريق داخل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البرتغالي جوران فييرا المدير الفني الأسبق للزمالك والإسماعيلي انه مدرب محترف ويدرس جميع العروض التي يتلقاها من وجهة نظر احترافية.

وقال فييرا في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت : لا املك عروضا داخل مصر في الوقت الحالي، وأن وصلتني عروض سأدرسها بمنظور محترف، فانا كرة القدم في دمي خاصة أن عائلتي نصفها برازيلي والأخر برتغالي.

ووصف فييرا طارق حامد لاعب الزمالك بانه قتالي ومن اكثر اللاعبين التي يتابعها في الدوري المصري، اما عن محمد أبو جبل حارس الزمالك فقد أكد انه مكافح وسبق له تدريبه في سموحة، مضيفا ان أبو جبل كان الحارس الثاني في سموحة أيضاً ولكنه كافح في التدريبات ووصل للحارس الأول وهو ما حدث في الزمالك الان.

فيما أكد فييرا أن تدخلات مجلس الإسماعيلي في قراراته ومحاولة فرض لاعبين علي التشكيل هو سبب رحيله عن الدراويش بينما كان رحيله عن سموحة بسبب خلافات شخصية مع رئيس النادي.

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في سياق مختلف كشف الإعلامي سيف زاهر ان اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ، لا يحق لها الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة.

وقال سيف زاهر في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت : اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني لا تفكر في خوض انتخابات الجبلاية المقبلة، كما انهم لا يحق لهم الترشح في الانتخابات.

وعن ترشحه لانتخابات الجبلاية قال سيف زاهر : رد واضح وصريح انا وحازم اما خارج انتخابات الجبلاية الدورة المقبلة سواء تم تطبيق بند الـ 8 سنوات او الغاءه في لائحة الاتحاد المقبلة.