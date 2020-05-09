ملف الجمعة.. مرتضى يلغي عقوبة طارق حامد.. وموقف هاني رمزي من قيادة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
نستعرض في التقرير التالي أبزر أحداث الجمعة 9 مايو 2020:
مدرب الإسماعيلي ينفي إصابته بـ"كورونا"
"برع في إطلاق النار".. مهاجم توتنهام يتحول لعسكري متفوق في الجيش الكوري
لحماية صحة اللاعبين ..الاتحاد الإسباني يوافق على زيادة التبديلات في الليجا
رسميا.. فيفا يقر 5 تبديلات في مباريات كرة القدم
سليمان: خسرت انتخابات الزمالك أمام مرتضى منصور بـ "التزوير"
سليمان: أخطأت بعدم قبول دعم ممدوح عباس في انتخابات الزمالك
سليمان: الزمالك تعاقد مع أيمن حفني رغم معرفتنا بتوقيعه للأهلي
طارق حامد يعلق على لقب "الجزار".. ورسالة لرضا عبدالعال
هدف الأهلي السابق.. تاوامبا يلمح إلى رحيله عن التعاون السعودي
محكمة تونسية ترفض الإفراج عن حمدي النقاز
مرتضى منصور: طارق حامد لقن رامز درسًا في رجولة الزملكاوية
الزمالك: 5 مواهب سيتم تصعيدهم في الموسم المقبل
هاني رمزي يوضح موقفه من تدريب الزمالك
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