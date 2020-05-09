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هاني رمزي يوضح موقفه من تدريب الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد هاني رمزي، المدرب السابق للمنتخب الأولمبي، أنه كان يحلم باللعب لموسم واحد مع الأهلي بدون مقابل قبل إعلان اعتزاله كرة القدم وبعد عودته من تجربة احتراف طويلة.

وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، إن اللعب مع الأهلي حتى لو موسم واحد كان سيفرق معه على المستوى النفسي كما سيفتح له أبواب البدء في مجال التدريب بعد ذلك.

وأضاف:" رغم عدم ختام مشواري في الأهلي وبدء التدريب مع الفريق أخر، لكن اعتبر نفسي محظوظ بخوض العديد من التجارب الجيدة".

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وأوضح، أنه ليس من أحلامه تدريب الزمالك لكن كل شيء وارد في المستقبل، لافتا أن الأولوية تظل للنادي الأهلي الذي يعتبره بيته.

وتابع:" وارد اتولى تدريب الزمالك،ومحمود الجوهري مدرب الأهلي ومنتخب مصر خاض تلك التجربة قبل ذلك، لكن حلمي اكون في بيتي لذلك الأولوية للأهلي، لو الباب مفتوح ما فيش مشكلة".

وأتم تصريحاته:"بيراميدز حقق تجربة ناجحة على المستوى الاستثماري والنتائج أيضا ويشارك في الكونفدرالية ويسير بشكل جيد منذ بداية التجربة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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