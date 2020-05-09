بعد قرار إلغاء العقوبة.. طارق حامد يوجه رسالة لمرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: وجه طارق حامد نجم نادي الزمالك، الشكر إلى رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور على خلفية القرار الذي اتخذه بشأن إلغاء العقوبة ضده. وكان مرتضى منصور قرر إلغاء الغرامة الموقعة على اللاعب بسبب ظهوره في برنامج "رامز مجنون رسمي". (طالع التفاصيل). Advertisements نجم وسط الزمالك خرج في تصريحات عبر شاشة نادي الرسمية في الساعات الأولى من صباح السبت :"أشكر مرتضى منصور الأب بعد قرار إلغاء الغرامة". وأضاف :"أشكر جماهير الزمالك، ولا أستطيع إعطاء حقهم حتى الموت". مرتضى منصور وجه تحذيرًا لجميع اللاعبين بمنعهم بالظهور إعلاميًا إلا بعد الحصول على إذن من إدارة القلعة البيضاء.

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