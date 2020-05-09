هاني رمزي: حصلنا على 60% فقط من امكانيات محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد هاني رمزي، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أنه لم يكن يتوقع وصول محمد صلاح لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف ليفربول لهذه المكانة بتلك السرعة وفي وقت قصير.

وقال رمزي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" خلال مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر بأولمبياد لندن 2012 كان مستواه مميز ويلعب بطريقه خاصة".

وتابع :" توقعنا أن يظهر صلاح بشكل جيد لكن لم يكن أحد يتوقع ان يصل لتلك المكانة العالمية في تلك الفترة القصيرة".

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وأضاف، أن صلاح نجح في وقت قصير أن يصل لبعيد ليكون من بين أفضل 3 لاعبين على مستوى العالم حاليا بفضل جهده .

وأشار إلى أن محمد صلاح، لم يحظ بمعاملة خاصة خلال تواجده مع المنتخب الأولمبي 2012، والجميع كان سواء ومن بينهم صلاح.

وأوضح، أن المنتخب المصري حصل على 60% فقط من قدرات محمد صلاح، التي يظهر بها خلال مشاركته مع ليفربول.

وأتم رمزي تصريحاته:" تجربة تدريب منتخب مصر الأولمبي كانت الأمتع من التواجد في الجهاز الفني للمنتخب الأول لانني كنت الرجل الأول ولا يزال لدي حلم العودة لتدرب المنتخب المصري الأول في المستقبل".