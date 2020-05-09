هشام حطب يتحدث عن موقفه من المد للجنة الخماسية لاتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، أن انتخابات اتحاد الكرة لابد أن تكون لمدة عام وفقا للقانون المصري، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لعدم الاخذ بالقانون المصري.

وقال حطب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إنه لا يجد أي مبرر لعدم تطبيق القانون المصري رغم انه معتمد من الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية الدولية.

وأضاف، أنه يتحدث عن خطوط عريضة بهدف المصلحة العامة للكرة المصرية، ولكي يكون هناك استقرار أفضل في اتحاد الكرة"

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وأوضح رئيس اللجنة الاولمبية المصرية أن القانون المصري الحالي يمنع المد للجنة الخماسية لاتحاد الكرة المتواجدة حاليا لإدارة اللعبة في مصر.

وأشار إلى أن القانون المصري مطابق للمعايير الدولية ويجب تطبيقه في كافة الامور وما يشمل ذلك الانتخابات.

وأتم تصريحاته:" فتح الاندية قرار دولة والخطط موجودة وجاهزين بكل الاجراءات الاحترازية، وفي حال صدور القرار بالعودة سنتولى تجهيز اللاعبين المؤهلين لأولمبياد طوكيو على الفور".