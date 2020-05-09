مدرب الزمالك السابق يوضح موقفه من العودة للدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد البرتغالي جورفان فييرا، المدير الفني السابق للزمالك، أنه حتى الآن لم يستقر على وجهته المقبلة في ظل تجميد النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وقال فييرا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، :"لدي عروض و انتظر انتهاء كورونا لحسم موقفي، وحتى الآن لا يوجد شيء مؤكد نظرا للظروف التي تمر بها الكرة في العالم".

وأضاف، أنه مدرب محترف، ولا يجب ان يكون لديه افضليه للنادي الذي يختاره، لافتا أنه يتطلع لاداء عمله في اي نادي باي دولة.

وأوضح، أن كرة القدم تسير في دمائه منذ الصغر فهو ابن لعائلة تعشق الكرة ولذلك فهو ورث ذلك الحب، مؤكدا أنه مجنون كرة لقدم وينتظر العرض المناسب.

وأتم تصريحاته:" لا تزال تربطتني علاقة طيبة بالعديد من اللاعبين والمدربين المصريين حتى الآن واتواصل معهم ومن بينهم ميدو وأسامة نبيه وايمن طاهر".