الزمالك: 5 مواهب سيتم تصعيدهم في الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف طارق يحيى رئيس قطاعات الناشئين في نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض طلب تقريرًا عن المواهب في فريق الناشئين من أجل الاستعانة بهم في الفترة المقبلة.

وأضاف يحيى عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم السبت :"حاليًا نجهز تقريرًا عن أفضل المواهب في فرق الناشئين".

Advertisements

وتابع :"أعتقد في الموسم المقبل سيتم الاستعانة بخمسة لاعبين من فريق 99 للانضمام للفريق الأول في ظل خروج لاعبين للإعارات في أندية أسوان وطنطا والإنتاج الحربي".

وواصل :"كارتيرون حصل على فكرة جيدة عن الناشئين حيث سبق وأن تابع عدد من اللاعبين".

وكان كارتيرون حرص على الاستعانة بالناشئين للانضمام للفريق الأول حيث دفع بأحمد عيد في مركز الظهير الأيمن خاصة بعد رحيل التونسي حمدي النقاز من صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجاري.