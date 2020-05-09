انتهاء منافسات البطولة الرمضانية للشطرنج أون لاين

انتهت منافسات البطولة الرمضانية المفتوحة لشطرنج البليتز والتي نظمها الاتحاد المصري للشطرنج "أون لاين" بمشاركة 62 لاعب . و جاء الترتيب العام للاعبين الفائزين بالبطولة وجوائز ها المالية كالتالي :

1- خالد عبد الرازق 500 ج ( رصيد 8 نقاط من 10 جولات)

2- عبد الرحمن هشام 400 ج ( رصيد 8 نقاط من 10 جولات)

3- ماركو فادي 300 ج ( رصيد 7.5 نقطة من 10 جولات)

4- محمد عزت 200 ج ( رصيد 7 نقاط من 10 جولات)

5- سامح صادق 100 ج ( رصيد 7 نقاط من 10 جولات)

أول ناشئين : أحمد قنديل 200 جنيه ( رصيد 6.5 من 10 جولات).

7.5 نقطة من 10 جولات)4- محمد عزت 200 ج ( رصيد 7 نقاط من 10 جولات)5- سامح صادق 100 ج ( رصيد 7 نقاط من 10 جولات)أول ناشئين : أحمد قنديل 200 جنيه ( رصيد 6.5 من 10 جولات).

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