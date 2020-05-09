إقامة قرعة بطولة آسيا لناشئي كرة القدم عبر تقنية التواصل عن بعد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة قرعة بطولة كأس آسيا للناشئين في كرة القدم، عبر تقنية التواصل عن بعد بسبب الأزمة الصحية الراهنة.

وحدد الاتحاد الآسيوي موعد الثامن عشر من يونيو المقبل، لإجراء فعاليتها في دولة ماليزيا.

ومن المقرر أن تستضيف البحرين فعاليات البطولة خلال الفترة من 16 سبتمبر حتى 3 أكتوبر المقبل، مالم تحدث أي تغيرات بسبب

يذكر أن الاتحاد الآسيوي للعبة لم يحدد أي مواعيد نهائية بشأن الارتباطات الدولية الخاصة بتصفيات آسيا للمنتخبات المؤهلة لمونديال قطر 2022. 3 أكتوبر المقبل، مالم تحدث أي تغيرات بسبب فيروس كورونا المستجد يذكر أن الاتحاد الآسيوي للعبة لم يحدد أي مواعيد نهائية بشأن الارتباطات الدولية الخاصة بتصفيات آسيا للمنتخبات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

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