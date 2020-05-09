شيحة: مرتضى أحدث توزاناً إعلامياً بين الزمالك والأهلي

أكد محمد شيحة، وكيل اللاعبين، أن مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، أحدث توازناً في الاعلام الرياضي.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" قبل قدوم مرتضى كان

الاعلام الاهلاوي يمثل ٧٥٪ من القنوات والصحف ولكن مرتضى استطاع عمل توازن كبير بإنشاء قناة الزمالك وتطوير مجلة النادي و المركز الاعلامي".