أكد محمد شيحة، وكيل اللاعبين، أن مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، أحدث توازناً في الاعلام الرياضي.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" قبل قدوم مرتضى كانالاعلام الاهلاوي يمثل ٧٥٪ من القنوات والصحف ولكن مرتضى استطاع عمل توازن كبير بإنشاء قناة الزمالك وتطوير مجلة النادي و المركز الاعلامي".
كانت هذه تفاصيل خبر شيحة: مرتضى أحدث توزاناً إعلامياً بين الزمالك والأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.