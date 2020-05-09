شيحة: مرتضى منصور ظاهرة.. ولا ينكر أحد طفرة الزمالك في عهده

أكد محمد شيحة، وكيل اللاعبين، أن مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك ظاهرة تستحق الدراسة. وأوضح شيحة خلال حلوله ضيفا على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" مرتضى منصور أحدث طفرة غير عادية في النادي على مستوى جميع الأصعدة".

وواصل:" قناة الزمالك فخر لكل زملكاوي، وقبل ولاية مرتضى كانت الأنظار جميعا نحو الأهلي فقط".

وأتم تصريحاته مداعبا رئيس الزمالك:" بصفتي اسمعلاوي، اتمنى إن يستعير الاسماعيلي مرتضى منصور". الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" مرتضى منصور أحدث طفرة غير عادية في النادي على مستوى جميع الأصعدة".وواصل:" قناة الزمالك فخر لكل زملكاوي، وقبل ولاية مرتضى كانت الأنظار جميعا نحو الأهلي فقط".وأتم تصريحاته مداعبا رئيس الزمالك:" بصفتي اسمعلاوي، اتمنى إن يستعير الاسماعيلي مرتضى منصور".

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