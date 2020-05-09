شباب بلوزداد "المتصدر" يطالب بإلغاء الدوري الجزائري

طالب فريق شباب بلوزداد متصدر ترتيب الدوري الجزائري، حكومة بلاده، بإصدار قرار بإلغاء منافسات الموسم الرياضي الحالي، والمتوقف منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأكد النادي الجزائري، أن إلغاء المسابقة المحلية هذا الموسم، أمر ضروري كون أن حياة الشعوب أهم من كرة القدم والدوريات، كما أن قرار
ولم يفصح النادي الجزائري عن موقفه من التتويج، قائلاً إنهاء المسابقة في الوقت الحالي قد يصب في مصلحتنا كوننا الفريق المتصدر ولكن الصالح العام في تلك الفترة هو الأهم.
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