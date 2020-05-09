اتحاد الكرة: قرارات الفيفا اختيارية

أكد مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بشأن زيادة التبديلات وتعطيل تقنية الفيديو اختيارية للاتحادات وليست إجبارية زيادة التبديلات وتعطيل تقنية الفيديو اختيارية للاتحادات وليست إجبارية قال المصدر إن اتحاد الكرة سيطبق بند زيادة التغييرات لكن مسألة تعطيل الفار مازالت قيد الدراسة.

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