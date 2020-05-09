اتحاد الكرة يدرس مقترحين لإجراء الانتخابات

يدرس مسؤولو اتحاد الكرة، مقترحين لإجراء الانتخابات في شهر أغسطس أو سبتمبر المقبلين. ويتمثل الاقتراح الاول في إجراء الانتخابات على ٣ أيام في أحد الفنادق للحد من التجمعات، أما المقترح الثاني، فيتمثل في ارسال الأندية استمارات باصواتها في الانتخابات دون أي تجمعات. من التجمعات، أما المقترح الثاني، فيتمثل في ارسال الأندية استمارات باصواتها في الانتخابات دون أي تجمعات.

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