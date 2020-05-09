وزير الرياضة: نتبني المبادرات التى تعظم المشاركة المجتمعية فى مواجهة أزمة كورونا

أفضل لاعب تحت 23 سنه: عمار حمدي 5.5 % مصطفي محمد 34.6 % Advertisements طاهر محمد طاهر 4.6 % أحمد ياسر ريان 3.9 % رمضان صبحي 51.5 %

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